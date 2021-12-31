Республика Кирибати первой в мире встретила Новый год 2022, а украинцы 'штурмуют' магазины. Фото и видео празднования

В ночь на 1 января Украина будет встречать Новый 2022 год, при этом в некоторых странах он наступил намного раньше. Так, первым он пришел в островную Республику Кирибати в западной части Тихого океана, последним наступит в государстве Самоа, а некоторые страны его и вовсе не отмечают.

Второй год подряд наиболее ожидаемый праздник проходит в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые многие государства еще и усилили в этот период. Однако у украинцев это не отняло праздничного настроения: люди "штурмуют" магазины, закупая продукты к новогоднему столу, знаменитости и политики спешат с поздравлениями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL следил за празднованием Нового года в мире онлайн:

Видео дня

09:00 – Первыми украинцев с Новым годом поздравили командующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. В видео, опубликованном на Facebook-странице Командования ВСУ, он подчеркнул, что прошлый год дал армии немалый опыт, сплотил и создал все условия для дальнейшего развития.

"Благодарен всем, кто помогал, кто не боялся перемен и двигался вперед... Пусть грядущий год станет благоприятным для воплощения всех добрых дел в пользу укрепления обороноспособности и процветания Украины. Уверен, что совместными усилиями, единением и взаимной поддержкой мы с вами достигнем новых вершин и настоящих успехов!" – пожелал Наев.

09:30 – Известно, что президент Владимир Зеленский с новогодним поздравлением выступит в 23:45 в пятницу, 31 января. Именно в это время его будут транслировать телеканалы.

10:00 – С праздником украинцев поздравил и премьер-министр Денис Шмыгаль. В видеоролике он пожелал, чтобы новый год принес в страну мир, каждому – изобилие, энергию и вдохновение для новых начинаний.

11:00 – Футболисты и тренерский штаб сборной Украины поздравили страну с Новым годом. Команда Александра Петракова записала праздничное видеоприветствие, в котором приняли участие Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

11:30 – Украинцы за несколько дней до Нового года и с самого утра 31 декабря продолжили создавать очереди в магазинах и на рынках. О том, что что покупали люди в разных городах, говорится в сюжете ТСН.

12:00 – Одесситы показали огромные очереди у отделений "Новой почты". Также на опубликованных в сети кадрах видно, как в предпраздничном ажиотаже люди теснились в магазинах и на кассах, забывая о соблюдении социальной дистанции.

"Вдоль полок с продуктами создавались "пробки" из людей и тележек. Сотрудники магазина едва успевали пополнять прилавки с алкоголем", – пишет сайт "048" о ситуации в одном из гипермаркетов Одессы.

12:20 – В "Укрзалізниці" подсчитали, что Новый год 2022 встретят в поездах около 10 тысяч пассажиров. В компании сообщили, что в новогоднюю ночь будут курсировать 86 поездов.

12:30 – В Минобороны Украины с Новым годом жителей поздравили коротким видео, отметив: "читайте детям книги, а мы прикроем!".

12:50 – К поздравлениям присоединилась ведущая новостей на телеканале "1+1" Лидия Таран. Она подчеркнула, что вместе украинцы способны совершить большие чудеса, и 2021 год это доказал.

"Мы осуществляли грандиозные мечты с моим родным проектом "Здійсни Мрію", помогали малышам в образовании и лечении, исцеляли сердца, вдохновляли украинцев мечтать, объездили всю Украину в туре ТСН ко Дню Независимости! Дальше – больше! Новый год – время для покорения новых вершин. Пусть 2022 год станет для каждого из нас началом чего-то удивительного, принесет фантастические события, незабываемые эмоции в жизнь! Мира и согласия вашим семьям! Поверьте в чудо и оно непременно исполнится!" – написала журналистка в Facebook.

13:00 – Первым Новый 2022 год пришел на Остров Рождества (Республика Кирибати) в западной части Тихого океана. Его встретили в 12:00 по Киеву грандиозным фейерверком.

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Одновременно с Украиной отмечают праздник Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

В Центральную и Западную Европу Новый год дойдет уже через час, а в Великобританию и Португалию – через два часа после Киева.

Следующие в последовательности – Северная и Южная Америка. В 4:00 1 января по киевскому времени Новый год начнется в Бразилии, а в 5:30 – в Канаде (на самом восточном острове Ньюфаундленд).

В Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве 2022 год наступит в 7:00 по Киеву, а в последнюю очередь – в 13:00 1 января по киевскому времени – он придет в государство Самоа.

Новый год в Израиле называется Рош га-Шана и отмечается по лунному календарю в конце сентября – в начале октября. 1 января в стране обычный рабочий день.

В Саудовской Аравии празднование Нового года 1 января запрещено законом. Полиция "Аль Мутава" следит, чтобы в продаже не было новогодней атрибутики, а на улицах не проводилось никаких мероприятий. Государство строго соблюдает религиозные распоряжения и празднует Новый год в день весеннего равноденствия 21 марта.

В Китае 1 января признано официальным государственным праздником, но отмечают Новый год в другую дату – второго новолуния после дня зимнего солнцестояния , то есть в январе или феврале. Обычно тогда проходят массовые фестивали с фейерверками, праздником фонарей и семейными застольями.

Иран использует персидский календарь, согласно которому Новый год наступает 22 марта, в праздник Новруз . Также его отмечают в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

В Республике Бангладеш празднуют Бенгальский Новый год, который является национальным праздником и наступает 14 апреля. В этот день в парках страны проходят разные концерты и культурные мероприятия.

Из-за разнообразия культур и традиций в Индии Новый год отмечают в разное время. Официально праздник установлен на 22 марта, однако в штате Керала его празднуют 13 апреля, а на юге страны – в середине осени.

Новый год во Вьетнаме – Тэт – празднуют по лунному календарю, в первый день первого месяца, – чаще всего он совпадает с китайским. Это самый большой и любимый праздник в стране, который можно отмечать всю неделю.

Хотя 1 января в Южной Корее является официальным выходным, важнейшим праздником здесь считают Соллаль – Корейский Новый год, который отмечается в первый день лунно-солнечного календаря (обычно это начало февраля). Его принято считать семейным праздником, во время которого корейцы наряжаются в национальную одежду, едят традиционную пищу, встречают новогоднее солнце на берегу моря и поминают предков.

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