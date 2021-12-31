Кирибати первой в мире встретила Новый год 2022. Видео праздничного фейерверка

Первым Новый 2022 год пришел на Остров Рождества (Республика Кирибати) в западной части Тихого океана. Его встретили в 12:00 по Киеву грандиозным фейерверком.

Новогодний салют транслировал телеканал Telenueve. Территория Кирибати разделена на 4 группы островов, Остров Рождества – самый крупный из них, он занимает 48% всей суши страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Время дня (часы и минуты) здесь совпадает со временем на Гавайях (UTC-10), но сдвинуто на один день вперед, при этом с некоторыми островами в Океании разница во времени составляет аж 25 часов.

Видео дня

В целом республика находится в трех часовых поясях, на остальных островах Новый год будут встречать в 13:00 и 14:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй год подряд наиболее ожидаемый праздник проходит в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые многие государства еще и усилили в этот период.

Однако у украинцев это не отняло праздничного настроения: люди "штурмуют" магазины, закупая продукты к новогоднему столу, а знаменитости и политики спешат с поздравлениями.