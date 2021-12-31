Зеленский выступит с новогодним поздравлением 2022: когда и где смотреть
31 января в 23:45 национальные украинские телеканалы начнут показывать традиционное новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. С такой речью в качестве гаранта он уже в третий раз обратится к жителям страны.
Поздравление лидера страны продлится до 00:01. OBOZREVATEL решил напомнить, где его можно будет посмотреть. В частности, обращение лидера страны будут транслировать на Facebook-странице Офиса президента и на телеканалах:
UA.Первый – с 23:45;
1+1 – с 23:45
Новый канал – с 23:45
НТН – с 23:50
Интер – с 23:50
Украина – с 23:55
ICTV – с 23:55
СТБ – с 23:505
5 канал – с 23:50
Прямой – с 23:50.
Напомним, поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом в 2020-м и в 2021-м годах начинались с отказа от традиционной формы, а далее показывали трогательные моменты жизни украинцев или давали им слово за трибуной.
Основной акцент в поздравлении с 2021-м был сделан на "диалоге" Зеленского с детьми, а поздравляя украинцев с 2020-м, президент использовал формулировку "Кто я?", которая стала главной особенностью речи, в которой гарант рассказывал о прошедшем годе на примерах ситуаций из жизни граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 января в Украине будут встречать Новый, 2022 год. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и пожеланий в стихах, открытках и видео.
Военнослужащие ВСУ, которые находятся на линии фронта на Донбассе, поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Прежде всего они пожелали мира в нашей стране.