Зеленский выступит с новогодним поздравлением 2022: когда и где смотреть

31 января в 23:45 национальные украинские телеканалы начнут показывать традиционное новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. С такой речью в качестве гаранта он уже в третий раз обратится к жителям страны.

Поздравление лидера страны продлится до 00:01. OBOZREVATEL решил напомнить, где его можно будет посмотреть. В частности, обращение лидера страны будут транслировать на Facebook-странице Офиса президента и на телеканалах:

Напомним, поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом в 2020-м и в 2021-м годах начинались с отказа от традиционной формы, а далее показывали трогательные моменты жизни украинцев или давали им слово за трибуной.

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Основной акцент в поздравлении с 2021-м был сделан на "диалоге" Зеленского с детьми, а поздравляя украинцев с 2020-м, президент использовал формулировку "Кто я?", которая стала главной особенностью речи, в которой гарант рассказывал о прошедшем годе на примерах ситуаций из жизни граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL: