Новости Украины: Зеленский съездил в горы, а Верховный суд отменил победу Вирастюка
В Украине 2 мая отмечают Пасху и в то же время в Одессе почтили память погибших в 2014 году во время пожара в Доме профсоюза, а президент Владимир Зеленский тайно съездил в Карпаты.
Также обнародованы имена бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в апреле, Верховный суд отменил протокол ЦИК о довыборах в парламента. Кроме того Минздрав обновил список областей в "красной" карантинной зоне.
О главных событиях 2 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.
В Одессе 2 мая почтили жертв трагедии, которая произошла в 2014 году – пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек, и столкновения между проукраинскими активистами и сторонниками "Антимайдана". Куликово поле и Соборную площадь правоохранители взяли под контроль. Подробнее о мероприятиях в Одессе – читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL
.
В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-католической церкви состоялась Божественная Литургия в честь праздника Пасхи. Трансляцию богослужения можно посмотреть здесь.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 1 мая тайно посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области.
СМИ опубликовали видео с именами погибших в апреле 2021 года на Донбассе украинских военных. Всего Украина за это время потеряла 14 защитников.
Верховный суд признал противоправным протокол ЦИК о результатах довыборов в парламент на 87-м округе. В нем говорилось, что победу одержал "слуга народа" и спортсмен Василий Вирастюк.
Минздрав обновил список карантинных зон, согласно которому в "красной" оказались Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.