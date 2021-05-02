Новости Украины: Зеленский съездил в горы, а Верховный суд отменил победу Вирастюка

В Украине 2 мая отмечают Пасху и в то же время в Одессе почтили память погибших в 2014 году во время пожара в Доме профсоюза, а президент Владимир Зеленский тайно съездил в Карпаты.

Также обнародованы имена бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в апреле, Верховный суд отменил протокол ЦИК о довыборах в парламента. Кроме того Минздрав обновил список областей в "красной" карантинной зоне.

О главных событиях 2 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.

В Одессе 2 мая почтили жертв трагедии, которая произошла в 2014 году – пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек, и столкновения между проукраинскими активистами и сторонниками "Антимайдана". Куликово поле и Соборную площадь правоохранители взяли под контроль. Подробнее о мероприятиях в Одессе – читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL .

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-католической церкви состоялась Божественная Литургия в честь праздника Пасхи. Трансляцию богослужения можно посмотреть здесь.