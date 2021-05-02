Зеленский с женой тайно приехали в Карпаты перед Пасхой. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди страны Елена Зеленская в субботу, 1 мая, посетили поселок Верховина в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил местный портал verkhovyna.life, опубликовав фотографии главы страны и его супруги. Отметим, что официально о поездке, а также ее продолжительности, не сообщалось.

"Никто не ожидал, но 1 мая Верховину посетил президент Украины Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых", – сказано в сообщении.

Зеленские побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал и творил кинорежиссер Сергей Параджанов.

Также они были в музее "Гуцульской магии". Владелец последнего Николай после экскурсии подарил Зеленскому символ гуцулов – музыкальный инструмент трембиту, сказано в публикации.

Добавим, что президент и первая леди фотографировались со своими экскурсоводами и другими местными жителями. На фотографиях все были без масок.

В сообщении добавили, что местные жители были приятно удивлены таким сюрпризом, как приезд Зеленского и первой леди Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский 1 мая опубликовал видеопоздравление для украинцев с Пасхой. В ролике он вспомнил военных, которые отмечают праздник на фронте, и медиков, находящихся на дежурстве у больничных коек. Украинцев он призвал провести день Воскресения Христова дома.