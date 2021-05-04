Новости Украины: Зеленский посетил Польшу, а Италия перебросила авиацию к границам с Россией
В понедельник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Польшу. Между тем Европейский союз решил, как быть с иностранными туристами во времена пандемии.
Кроме того, за минувшие сутки в мире и Украине состоялись другие значимые события. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей подборку наиболее значимых из них.
Президент Украины Зеленский 3 мая посетил Польшу и принял участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой. Кроме него туда прибыли также лидеры Литвы, Латвии и Эстонии. Глава украинского государства напомнил западным партнерам, что война в нашей стране – это угроза безопасности всей Европы. Они, со своей стороны, заверили, что никогда не признают оккупации Крыма, будут способствовать возвращению Донбасса и вступлению Украины в НАТО.
В Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Единственные требования – вакцина должна быть сертифицирована в ЕС, а прививка должна быть сделана не менее чем за 2 недели до прибытия туда.
В поселке Чабаны под Киевом 20-летний иностранец за рулем Hyundai устроил смертельное ДТП, столкнувшись с Volkswagen на перекрестке. В результате водитель другой машины, которому было 35 лет, погиб. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.
Итальянские военно-воздушные силы заявили, что будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Для этого на авиабазу Эмари под Таллинном прибыли истребители пятого поколения F-35 Lightning II.
По состоянию на 3 мая в Украине было занято 40,9% коек для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдался в Харьковской области – 54,2%, Донецкой – 51,3%, Одесской – 50,9% и Хмельницкой – 49,3%.