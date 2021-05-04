Новости Украины: Зеленский посетил Польшу, а Италия перебросила авиацию к границам с Россией

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский

В понедельник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Польшу. Между тем Европейский союз решил, как быть с иностранными туристами во времена пандемии.

Кроме того, за минувшие сутки в мире и Украине состоялись другие значимые события. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей подборку наиболее значимых из них.

  • Президент Украины Зеленский 3 мая посетил Польшу и принял участие в праздновании 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой. Кроме него туда прибыли также лидеры Литвы, Латвии и Эстонии. Глава украинского государства напомнил западным партнерам, что война в нашей стране – это угроза безопасности всей Европы. Они, со своей стороны, заверили, что никогда не признают оккупации Крыма, будут способствовать возвращению Донбасса и вступлению Украины в НАТО.

  • В Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Единственные требования – вакцина должна быть сертифицирована в ЕС, а прививка должна быть сделана не менее чем за 2 недели до прибытия туда.

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