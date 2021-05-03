В ЕС предложили разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

В Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса (COVID-19).

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, вакцина должна быть сертифицирована в ЕС. При этом прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до прибытия в ЕС, передает Bloomberg.

"Еврокомиссия предлагает (странам ЕС. – Ред.) разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС. Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", – говорится в сообщении.

Добавим, что порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, а Еврокомиссия может лишь давать рекомендации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз может разрешить въезд без ограничений летом 2021 года для туристов, которые вакцинировались от COVID-19.

Добавим, что сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.