Италия перебросила истребители F-35 к границе России

Итальянские военно-воздушные силы будут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии.

Для этого на авиабазу Эмари под Таллином прибыли истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые заменили авиацию ВВС Германии, сообщает пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.

"Сегодня на авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие летчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам", – сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные F-35 впервые будут принимать участие в миссии воздушной безопасности. В то же время итальянская авиация участвовала в патрулировании лишь один раз – в 2018 году.

"Вы оказали фантастическую поддержку каждому подразделению воздушной безопасности, которые дислоцируются здесь с 2014 года. Приятно видеть здесь истребители пятого поколения F-35", – сказал командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские истребители Typhoon передислоцировали на военно-воздушную базу в Румынии, чтобы охранять воздушное пространство над Черным морем.