Немецкие "зеленые" обратились к Меркель: Россия приставила Украине к груди пистолет и шантажирует

Фракция "Зеленых" в немецком Бундестаге призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать "нормандскую" встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.

Политики опубликовали заявление в связи с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ и сообщений о передислокации войск РФ, передает "Европейская правда".

В документе сказано, что последние данные ОБСЕ "иллюстрируют печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге".

Немецкие политики подчеркнули, что движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимым.

"Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", – заявили представитель фракции по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Сарразин и представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур.

Правительство Германии должно поддержать украинское правительство в его требовании о дипломатическом решении конфликта.

"Призывы в равной степени к обеим сторонам к деэскалации, как это делает правительство Германии, практически циничны, и, прежде всего, играют на руку российской пропаганде. Вместо этого нам сейчас нужен четкий сигнал Кремлю, что дальнейшая эскалация также приведет к дальнейшим санкциям", – заявили представители партии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что группировка вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным российским руководством. Эти войска, утверждает он, ни для кого не представляют угрозы.