Жена "слуги" Гурина владеет дачей в России: нардеп пояснил, откуда взялась недвижимость

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин задекларировал недвижимость в России, что принадлежит его жене Марии Салтыковой. Женщина имеет российское гражданство.

Финансовый отчет политика был опубликован на портале НАПК. На своей странице в Facebook нардеп сообщил, что его супруга унаследовала эту недвижимость в конце 2020 года. Речь идет о даче, которая оформлена как здание и участок земли из двух частей.

Гурин указал, что недвижимость в РФ они планируют продать уже в этом году.

Отметим, согласно декларации "слуги", Салтыкова имеет в России два земельных участка – на 43 и 1200 кв. метра, а также дачный дом площадью 31,4 кв. метра.

Кроме этого, народный избранник указал в декларации две квартиры и гараж в Киеве, жилой дом, а также земельный участок.

Зарплата нардепа за год составила 511 129 гривен (в среднем 12 тыс. в месяц). Жена политика владеет криптовалютой.

На банковских счетах супруги хранят 59 446 гривен, наличными – 56 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гурин предложил увольнять врачей, отказавшихся вакцинироваться против COVID-19 препаратом CoviShield. Некоторых медиков эта позиция возмутила.