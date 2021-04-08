В Эквадоре разбился самолет: все люди на борту погибли. Фото ЧП

В Эквадоре в провинции Гуайас 7 апреля разбился самолет. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.

По предварительной информации, самолет покружился над местом аварии на рисовом поле, перед тем как упасть, сообщает El Universo (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это было похоже на то, как будто он взорвался, повернулся и упал, упал на землю и сразу же взорвался", – сказал Адольфо Монкада, свидетель аварии.

Местные жители подошли к самолету и увидели, что несколько пассажиров умирают. Некоторые пытались им помочь, но когда прибыли сотрудники Национальной полиции, была подтверждена смерть шести человек.

Причину авиакатастрофы устанавливают. Известно, что самолет летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито. На борту находился медицинский персонал, который уезжал после лечения пациента с COVID-19.

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