Новости Украины: в Киеве подорожает метро, а самолеты будут облетать Беларусь

В Украине в понедельник, 24 мая, разгорелся скандал вокруг игнорирования государственного гимна народным депутатом Антоном Яценко, а в Киеве решили повысить стоимость проезда в метро. Кроме того, многие страны мира, в том числе и наша, на официальном уровне отреагировали на задержание в Минске журналиста Романа Протасевича и запретили авиасообщение.

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После скандального "перехвата" белорусского оппозиционера Протасевича мировые лидеры призвали усилить давление на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Украина, как и ряд других стран, запретила рейсы из Беларуси . Подробности вокруг задержания основателя Telegram-канала NEXTA можно почитать тут.

Нардеп Яценко отказался подниматься во время исполнения гимна Украины в городском совете Умани. Ему сделали замечание, но проигнорировал его.

В столице Украины вырастет цена на проезд в подземке. В коммунальном предприятии " Киевский метрополитен " отметили, что стоимость билета сделают оптимальной для всех горожан.

В Украине предварительно запланировали ввести " паспорт вакцинации " с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который называют "земельной конституцией". Он дает возможность передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.