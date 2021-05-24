Новости Украины: в Киеве подорожает метро, а самолеты будут облетать Беларусь
В Украине в понедельник, 24 мая, разгорелся скандал вокруг игнорирования государственного гимна народным депутатом Антоном Яценко, а в Киеве решили повысить стоимость проезда в метро. Кроме того, многие страны мира, в том числе и наша, на официальном уровне отреагировали на задержание в Минске журналиста Романа Протасевича и запретили авиасообщение.
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После скандального "перехвата" белорусского оппозиционера Протасевича мировые лидеры призвали усилить давление на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Украина, как и ряд других стран, запретила рейсы из Беларуси. Подробности вокруг задержания основателя Telegram-канала NEXTA можно почитать тут.
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В столице Украины вырастет цена на проезд в подземке. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" отметили, что стоимость билета сделают оптимальной для всех горожан.
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который называют "земельной конституцией". Он дает возможность передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко исключили из фракции спустя месяц после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Лукашенко.
Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от партии "Слуга народа".
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