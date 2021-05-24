Новости Украины: в Киеве подорожает метро, а самолеты будут облетать Беларусь

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в понедельник, 24 мая, разгорелся скандал вокруг игнорирования государственного гимна народным депутатом Антоном Яценко, а в Киеве решили повысить стоимость проезда в метро. Кроме того, многие страны мира, в том числе и наша, на официальном уровне отреагировали на задержание в Минске журналиста Романа Протасевича и запретили авиасообщение.

Об этих и других событиях дня – читайте в подборке главных новостей от OBOZREVATEL:

  • После скандального "перехвата" белорусского оппозиционера Протасевича мировые лидеры призвали усилить давление на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Украина, как и ряд других стран, запретила рейсы из Беларуси. Подробности вокруг задержания основателя Telegram-канала NEXTA можно почитать тут.

  • Нардеп Яценко отказался подниматься во время исполнения гимна Украины в городском совете Умани. Ему сделали замечание, но проигнорировал его.

  • Депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко исключили из фракции спустя месяц после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Лукашенко.

  • Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от партии "Слуга народа".

  • Украинский миллиардер Владимир Школьник, которыйпрославился за счет вездеходов "Шерп", продает свою технику россиянам и выставляет ее на военных выставках Минобороны РФ.

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