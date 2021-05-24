Суд отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом от партии "Слуга народа".

Об этом в Facebook сообщает Гражданская сеть ОПОРА. Также суд отменил решение ЦИК о признании недействительным голосования на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за другого кандидата Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Адвокат Анатолий Попов, представляющий Шевченко добавил, что суд отменил пункт один и пункт два постановления ЦИК, в которых она признала недействительным голосования на избирательных участках, на которых были потеряны голоса.

"Надеемся, что Большая Палата проявит свою принципиальность, которая была продемонстрирована 1 мая, и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", – сказал он.

Поясним, что указанное постановление ВС принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции ЦИК или Вирастюком, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой Палаты является окончательным.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Вирастюк законно победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

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