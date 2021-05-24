Зеленский подписал "земельную конституцию", необходимую для завершения реформы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который называют "земельной конституцией". Он дает возможность передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Соответствующий документ необходим для завершения земельной реформы в Украине. Подписание законопроекта произошло в ходе выступления главы государства на форуме "Украина 30. Земля". Об этом свидетельствует трансляция форума на YouTube.

Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Закон предоставляет органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения частных участков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

В Верховной Раде отмечали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.

"Подчеркиваем о нивелировании норм основного закона государства в части изменения подхода к приобретению в собственность иностранцу, лицу без гражданства или иностранному юридическому лицу земельных участков сельскохозяйственного назначения", – отмечали в Главном юридическом управлении ВР.

Изменение целевого назначения осуществляется по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Напомним, законопроектом №2194 было недовольно большое количество нардепов от парламентской оппозиции. Со своей стороны во фракции "Слуга народа" были убеждены, что огромное количество поправок от противников законопроекта было умышленным "спамом", чтобы затянуть старт земельной реформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторы законодательной инициативы ожидают, что она запустит реформирование системы управления в сфере земельных отношений, снимет искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса. Кроме того, документ позволит отменить лишние разрешения, дублирование процедур проверки документации по землеустройству, а также устранит коррупционные риск