Новости Украины: в Киеве нашли подземный лабиринт, а на Азовском море новая напасть
В Украине назвали причину смерти 47-летнего мужчины в день вакцинации, а под Софийским собором в столице нашли подземелья. Кроме того, сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата Евро-2020.
OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные на утро 4 июля новости:
Погода в Украине в воскресенье будет с дождями и грозами, прогнозируют синоптики. В каких регионах будет жара до +32 градусов – читайте в материале по ссылке.
Подопечные Андрея Шевченко закончили матч со сборной Англии на чемпионате Европы по футболу-2020 со счетом 0:4. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Риме.
Украинец, который умер через несколько часов после вакцинации против COVID-19 в Винницкой области, скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.
В Киеве начались уникальные раскопки на территории Национального заповедника "София Киевская". Археологи обнаружили древние подземелья, которые сохранились до наших времен в превосходном состоянии.
В поселке Славское Львовской области двое людей попали в реанимацию после укусов гадюки карпатской. Змея, сыворотки против яда которой в Украине нет, напала на женщин в их собственных дворах.
В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающие говорят, что их кусают даже днем, и советуют позаботится о защите от этих насекомых.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о четырех опасных растениях, с которыми нужно обращаться очень осторожно, чтобы не получить поражения кожи или отравиться. Речь идет про борщевик Сосновского, беладонну, аконит, болиголов.