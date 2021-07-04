Новости Украины: в Киеве нашли подземный лабиринт, а на Азовском море новая напасть

В Украине назвали причину смерти 47-летнего мужчины в день вакцинации, а под Софийским собором в столице нашли подземелья. Кроме того, сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата Евро-2020.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные на утро 4 июля новости:

Погода в Украине в воскресенье будет с дождями и грозами, прогнозируют синоптики. В каких регионах будет жара до +32 градусов – читайте в материале по ссылке.

Подопечные Андрея Шевченко закончили матч со сборной Англии на чемпионате Европы по футболу-2020 со счетом 0:4. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Риме.

Украинец, который умер через несколько часов после вакцинации против COVID-19 в Винницкой области, скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

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