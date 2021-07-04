Новости Украины: в Киеве нашли подземный лабиринт, а на Азовском море новая напасть

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1 минута
1,8 т.
Последние новости

В Украине назвали причину смерти 47-летнего мужчины в день вакцинации, а под Софийским собором в столице нашли подземелья. Кроме того, сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата Евро-2020.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей главные на утро 4 июля новости:

Видео дня
Украинановостиобзор СМИ