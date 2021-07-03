Не медузы и блохи: отдыхающих на Азовском море настигла новая напасть

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающим советуют позаботится о защите от этих насекомых.

Об этом сообщили участники Facebook-группы "Любимая Кирилловка". В субботу, 3 июля, пользовательница соцсети из Запорожья задала вопрос участникам сообщества: как обстоит дело с комарами?

В комментариях ей ответили, что насекомых очень много и они кусают даже днем.

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"Раньше их травили и их было меньше,а в этом году, наверное, деньги в карман положили", – написала участница группы. Ей ответили, что это лето очень влажное и жаркое, а как раз такую погоду любят комары.

Отметим, что такая ситуация, судя по отзывам туристов, наблюдается не только в указанном населенном пункте, а на многих курортах Азовского моря.

"В этом году везде беда с ними", "Заедают, вечером просто ужас. Не помню, что бы столько их было в Кирилловке", – ответили также пользователи.

Один из отдыхающих поделился, что особенно много насекомых в селе Степок возле Кирилловки. "Столько комаров еще не видел в жизни", – написал мужчина.

"Очень много, и кусают даже утром и днем. Берите защиту от комаров и побольше", – посоветовали украинке.

Напомним, ранее отдыхающие заметили в Кирилловке опасную кольчатую сколопендру. Она может вызвать сильный ожог на коже и аллергическую реакцию.

Кроме того, туристов на Азовском море в этом году атаковали морские блохи (бокоплавы). Они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но могут быть опасны для людей с аллергией. Врач-дерматолог Марина Анфилова ранее рассказала, что делать в случае укуса.

Жители Кирилловки также ожидают нашествие медуз.

Как ранее писал OBOZREVATEL, самыми популярными местами для отдыха в Украине в этом году стали Кирилловка, Бердянск, а также Одесса и приморские города области. Информацию о том, что сейчас происходит на курортах и что может омрачить поездку на море, читайте в нашем материале.