На Львовщине началось нашествие змей: противоядия нет в Украине

В поселке Славское Львовской области двое людей попали в реанимацию после укусов гадюки карпатской. Змея, сыворотки против яда которой в Украине нет, напала на женщин в их собственных дворах.

Местные жители пожаловались, что в этом горном районе пресмыкающихся можно встретить где угодно. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одна из пострадавших – Ольга Плечий – несла двухлетнюю дочь в дом и почувствовала, как что-то ужалило ее в ногу. Вторую женщину – Оксану Кеник – гадюка укусила в руку, когда та полола цветы возле дома.

Плечий рассказала, что сперва подумала: ее ужалила пчела. Из-за этого она теряла время и обратилась в больницу только спустя два часа после инцидента, после того как увидела змею в траве своего двора.

У женщины сильно отекла и посинела нога, она едва шевелит конечностью и почти не встает.

54-летняя соседка украинки по реанимации рассказала, что первую домедицинскую помощь родные оказали ей неправильно. Рану решили разрезать, обработать перекисью и "выдавливать" яд – но делать этого категорически нельзя.

"Перчатки забыла надеть, пошла полоть, слышу как меня что-то ужалило. Далее полю, смотрю – змея. Сразу обратилась к своему сыну... Говорили разрезать лезвием, мы дали перекись. Сын мой и душил, думала палец оторвет", – сказала Кеник.

Медицинский директор Сколивской центральной больницы Оксана Ярмола подчеркнула: в случае укуса змеи нужно:

обездвижить конечность;

приложить к травмированному месту что-то холодное;

много пить;

немедленно обратиться в медицинское учреждение.

По словам врачей, угрозы для жизни пострадавших нет. Медики также пожаловались на отсутствие противоядия с 2014 года – в Украине оно есть только против степных змей. Такая ситуация возникла из-за того, что антидот в стране не зарегистрирован и закупать его государство не может.

Кроме того, имеющийся препарат колют только в критических случаях, поскольку может возникнуть сильная аллергическая реакция. Пациентов в подобных случаях лечат симптоматически.

Отмечается, что в Украине водится около двадцати видов змей и из них три – ядовитые.

Герпетологи подчеркивают: первыми змеи не нападают, но любое движение могут расценить как опасность и защищаться.

"Яд гадюки – это вещество, чтобы выработать которое, ей надо потратить достаточно много энергии, и так избавиться от своих питательных веществ, поэтому она им совсем не хочет разбрасываться. Так что она напрасно кусать не будет, даже есть случаи, когда змея кусает, но не выпрыскивают яд", – рассказал председатель Львовского отделения герпетологического общества Тарас Гринчишин.

Напомним: 25 июня в селе Верхнячка Стрыйского района Львовской области 15-летнюю девушку укусила змея. В результате пострадавшую госпитализировали и она оказалась в реанимации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на побережье для отдыха в Азовском море наползли змеи. Туристы утверждают, что среди них может быть опасный вид – гадюка.