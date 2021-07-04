В Киеве на территории Софийского собора ученые открыли подземные лабиринты: для кого их строили. Фото, видео

В Киеве начались уникальные раскопки на территории Национального заповедника "София Киевская". Археологи обнаружили древние подземелья, которые сохранились до наших времен в превосходном состоянии.

Корреспонденты OBOZREVATEL побывали на месте научных исследований, первыми в стране спустились в подземные лабиринты и узнали, для чего их строили (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В начале мая не территории Софийского собора произошел обвал грунта. В результате ЧП, один из автомобилей даже частично ушел под землю. К счастью, с машиной ничего не произошло, а вот историков ждала удача. На месте провала они заметили старинную кладку. Что это может быть? Остатки древнего сооружения? Библиотека Ярослава Мудрого? Секретные лабиринты?

Видео дня

В заповеднике мирового значения решили немедленно провести раскопки подземного сооружения. Известные археологи приступили к работе и установили, что до них пещеры уже изучали – это было в 1916 году и в 1970- годах.

Правда, раскопки 1916 года породили немало легенд. И касались они именно этого тоннеля. К примеру, здесь якобы оставили надписи, что здесь находятся большие сокровища Ярослава Мудрого. Хотя ученые склонны предполагать, что это исторический фальсификат.

Во времена Российской империи о киевских кладах составляли легенды и даже была написана книга, где их искать. Правда, сокровища находили, но не в тех местах, о которых писали. Да и клад для историка – это не только монеты, украшения и старинные фолианты. Даже кусочек керамики может помочь сделать научное открытие. Но это лирика. А факт остается фактом. Лабиринты изучили, и сейчас мы расскажем к чему пришли ученые.

Археолог Тимур Бобровский с радостью провел нас в подземелье. Честно, было немного страшновато. Хотя мы оказались внизу, спустившись по приставным лестницам, а вот археолог воспользовался веревкой и оказался внизу лабиринта за пару секунд – опыт!

Он же и поведал, что думает современная наука о находке. Подземелья, в которых кладка сохранилась в превосходном состоянии –единственное сооружение XVII века на территории Софийского собора. Именно в этом веке началось возрождение нашей национальной святыни.

"По характеру кладки можно предположить, что на начальном этапе – в середине – второй половине XVII в. - подземелье было вполне составленной на глине, а позже – в конце XVII и первой половине XVIII века, часть перестроили с использованием известкового раствора. Относительно назначения постройки, можно предположить, что это была пивница – хозяйский погреб Софийского монастыря, которые возвели при митрополите Петре Могиле", – рассказал Тимур Бобровский.

По словам Бобровского длина подземелья может достигать 60 метров. То есть, по меркам XVII века это внушительное сооружение. Сейчас, ученые его изучают с двух сторон. Лабиринт интересно построен, как бы под углом. Из-за чего попасть с него можно с разной глубины. В одном раскопе, который сейчас изучают глубина не более 3 метров, а вот другой вход не очень изучен. Предполагают, что его глубина может составлять от 5 метров.

Интересно посмотреть на кладку сводов сооружения. Кирпич сохранился в превосходном состоянии – трещины можно найти только в местах провала грунта. Примечательно, но для возведения подвалов использовалась плинфа (тонкий обожженный кирпич времен Киевской Руси – Ред.) из Софийского собора. Благодаря этому сооружение очень прочное.

В лабиринтах прохладно, если на улице + 30, то здесь на 10 градусов прохладнее.

Баснословных сокровищ, за которыми все гоняются здесь пока не нашли. Да и бочек с вином или пивом трехсотлетней выдержки тоже. Ученые предполагают, что подвалы опустошили еще в XVIII веке.

Несмотря на то, что подземелья уже изучались, на этих раскопках ученым удалось найти керамику времён Киевской Руси, а также обломки посуды ΧVII–XVIII веков. Также археологи нашли серебряный солид шведского короля Густава Адольфа (1630-е гг.), которые еще нужно очистить, и обломок посеребренной столовой ложки с гербовой пометкой XVIII века.

Уникальные раскопки засыпать землею не будут. В планах заповедника законсервировать находку и выставить на всеобщее обозрение. Это может случиться уже к концу 2021 года.

Археологам остается пожелать удачи. Кто знает, может сокровища Ярослава Мудрого они действительно найдут. Так как им еще копать и копать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице показали, как выглядели дачи жителей города в конце 1950- годов. Это были небольшие домики в живописных местах столицы.