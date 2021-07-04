В Киеве на территории Софийского собора ученые открыли подземные лабиринты: для кого их строили. Фото, видео

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве на территории Софийского собора ученые открыли подземные лабиринты: для кого их строили. Фото, видео

В Киеве начались уникальные раскопки на территории Национального заповедника "София Киевская". Археологи обнаружили древние подземелья, которые сохранились до наших времен в превосходном состоянии.

Корреспонденты OBOZREVATEL побывали на месте научных исследований, первыми в стране спустились в подземные лабиринты и узнали, для чего их строили (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Случилось ЧП, а обнаружили подземелье

В начале мая не территории Софийского собора произошел обвал грунта. В результате ЧП, один из автомобилей даже частично ушел под землю. К счастью, с машиной ничего не произошло, а вот историков ждала удача. На месте провала они заметили старинную кладку. Что это может быть? Остатки древнего сооружения? Библиотека Ярослава Мудрого? Секретные лабиринты?

Видео дня

В заповеднике мирового значения решили немедленно провести раскопки подземного сооружения. Известные археологи приступили к работе и установили, что до них пещеры уже изучали – это было в 1916 году и в 1970- годах.

Правда, раскопки 1916 года породили немало легенд. И касались они именно этого тоннеля. К примеру, здесь якобы оставили надписи, что здесь находятся большие сокровища Ярослава Мудрого. Хотя ученые склонны предполагать, что это исторический фальсификат.

В старинные подземелья никого не пускают.

Во времена Российской империи о киевских кладах составляли легенды и даже была написана книга, где их искать. Правда, сокровища находили, но не в тех местах, о которых писали. Да и клад для историка – это не только монеты, украшения и старинные фолианты. Даже кусочек керамики может помочь сделать научное открытие. Но это лирика. А факт остается фактом. Лабиринты изучили, и сейчас мы расскажем к чему пришли ученые.

Только правда: бочки с алкоголем и серебренная ложка

Археолог Тимур Бобровский с радостью провел нас в подземелье. Честно, было немного страшновато. Хотя мы оказались внизу, спустившись по приставным лестницам, а вот археолог воспользовался веревкой и оказался внизу лабиринта за пару секунд – опыт!

Археолог Тимур Бобровский рассказал, что лабиринты – единственное сооружение XVII века на территории Софии.

Он же и поведал, что думает современная наука о находке. Подземелья, в которых кладка сохранилась в превосходном состоянии –единственное сооружение XVII века на территории Софийского собора. Именно в этом веке началось возрождение нашей национальной святыни.

Кладка сводов подземелья сохранилась в превосходном состоянии.

"По характеру кладки можно предположить, что на начальном этапе – в середине – второй половине XVII в. - подземелье было вполне составленной на глине, а позже – в конце XVII и первой половине XVIII века, часть перестроили с использованием известкового раствора. Относительно назначения постройки, можно предположить, что это была пивница – хозяйский погреб Софийского монастыря, которые возвели при митрополите Петре Могиле", – рассказал Тимур Бобровский.

Длина лабиринтов может достигать 60 метров.

По словам Бобровского длина подземелья может достигать 60 метров. То есть, по меркам XVII века это внушительное сооружение. Сейчас, ученые его изучают с двух сторон. Лабиринт интересно построен, как бы под углом. Из-за чего попасть с него можно с разной глубины. В одном раскопе, который сейчас изучают глубина не более 3 метров, а вот другой вход не очень изучен. Предполагают, что его глубина может составлять от 5 метров.

Спуститься в тоннель непросто.

Интересно посмотреть на кладку сводов сооружения. Кирпич сохранился в превосходном состоянии – трещины можно найти только в местах провала грунта. Примечательно, но для возведения подвалов использовалась плинфа (тонкий обожженный кирпич времен Киевской Руси – Ред.) из Софийского собора. Благодаря этому сооружение очень прочное.

Для сооружение подвалов использовался старинный кирпич.

В лабиринтах прохладно, если на улице + 30, то здесь на 10 градусов прохладнее.

Баснословных сокровищ, за которыми все гоняются здесь пока не нашли. Да и бочек с вином или пивом трехсотлетней выдержки тоже. Ученые предполагают, что подвалы опустошили еще в XVIII веке.

Несмотря на то, что подземелья уже изучались, на этих раскопках ученым удалось найти керамику времён Киевской Руси, а также обломки посуды ΧVII–XVIII веков. Также археологи нашли серебряный солид шведского короля Густава Адольфа (1630-е гг.), которые еще нужно очистить, и обломок посеребренной столовой ложки с гербовой пометкой XVIII века.

Солид Густава Адольфа.

Уникальные раскопки засыпать землею не будут. В планах заповедника законсервировать находку и выставить на всеобщее обозрение. Это может случиться уже к концу 2021 года.

Археологам остается пожелать удачи. Кто знает, может сокровища Ярослава Мудрого они действительно найдут. Так как им еще копать и копать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице показали, как выглядели дачи жителей города в конце 1950- годов. Это были небольшие домики в живописных местах столицы.

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