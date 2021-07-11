Новости Украины: трагическая гибель детей, фонтан на мосту Патона и штормовое предупреждение
В воскресенье, 11 июля, стало стало известно о смерти двухлетнего Миши, которому 7 июля ножом порезал горло отчим – бывший сожитель матери Сергей Федотов. За два дня до этого у мальчика диагностировали смерть мозга, он не вышел из комы.
В то же время на Полтавщине днем нашли мертвым 8-летнего Анатолия Жолобякова, пропавшего накануне во время отдыха со взрослыми. Тело ребенка достали со дна озера в городе Кременчуг. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:
С утра воскресенья незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили пять обстрелов в сторону позиций Вооруженных сил. Враг использовал запрещенные минометы и противотанковые гранатометы. Потерь среди защитников нет.
В Чернигове вызвала ажиотаж свободная вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer. Чтобы получить прививку именно этой вакциной, украинцы ехали в регион с других городов.
В ночь на воскресенье родственники умершего якобы от COVID-19 пациента атаковали Запорожскую областную инфекционную больницу. Они проклинали медиков, вырывали двери в медучреждение и разбили окна.
В Киеве на пляже, расположенном на Русановской косе, отдыхающие обнаружили пресноводную медузу, опубликовав видео.
Также в столице в очередной раз прорвало трубу теплосети на мосту Патона. Фонтан воды лился в Днепр около часа, а в КГГА заявили, что это были испытательные работы.
Национальный олимпийский комитет (НОК) показал форму, в которой 158 украинских спортсменов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в стране на 12 июля. По их данным, погода с начала следующей недели испортится – в областях ожидаются дожди с грозами, шквальный ветер 15-20 м/с и град.