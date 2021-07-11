Новости Украины: трагическая гибель детей, фонтан на мосту Патона и штормовое предупреждение

В воскресенье, 11 июля, стало стало известно о смерти двухлетнего Миши, которому 7 июля ножом порезал горло отчим – бывший сожитель матери Сергей Федотов. За два дня до этого у мальчика диагностировали смерть мозга, он не вышел из комы.

В то же время на Полтавщине днем нашли мертвым 8-летнего Анатолия Жолобякова, пропавшего накануне во время отдыха со взрослыми. Тело ребенка достали со дна озера в городе Кременчуг. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей:

С утра воскресенья незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили пять обстрелов в сторону позиций Вооруженных сил. Враг использовал запрещенные минометы и противотанковые гранатометы. Потерь среди защитников нет.

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В Чернигове вызвала ажиотаж свободная вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer . Чтобы получить прививку именно этой вакциной, украинцы ехали в регион с других городов .

В ночь на воскресенье родственники умершего якобы от COVID-19 пациента атаковали Запорожскую областную инфекционную больницу. Они проклинали медиков, вырывали двери в медучреждение и разбили окна .

В Киеве на пляже, расположенном на Русановской косе, отдыхающие обнаружили пресноводную медузу, опубликовав видео.