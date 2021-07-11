В Украину идут дожди с градом: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 12 июля, испортится: в регионах пройдут дожди с грозами. Местами ожидается шквальный ветер 15-20 м/с и град.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Сильный грозовой дождь с градом и грозами пройдет в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Гроза, шквал и град, но без обильных осадков, прогнозируются в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской областях и Крыму.

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Температура воздуха на западе ожидается днем +30+32 градусов, ночью +16+18. В центральных областях днем воздух прогреется до +29+31, ночью +18+20. На востоке страны ожидается жара +31+33, ночью +19+21.

В южных регионах столбики термометра днем покажут +30+32, ночью +19+21. На севере Украины будет +31+33, ночью +19+21.

В Киеве 12 июля воздух прогреется до отметки термометра +31+33 градуса, ночью +19+21. Днем прогнозируются дожди с грозами.

Кроме того, 12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в июль в Украине принесет тепло, а август будет традиционно более холодным.