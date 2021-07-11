В Запорожье родственники умершего от COVID-19 атаковали больницу. Видео

В Запорожье группа людей напала на здание областной инфекционной больницы, разбив там окна. Причиной якобы стала смерть от COVID-19 в медучреждении их родственника.

Инцидент произошел в ночь на 11 июля. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Это Запорожье" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что местных жителей разбудил шум на улице – звуки вандализма и разбивающегося стекла.

По словам очевидцев, группа людей пыталась "штурмовать" здание медучреждения: они кричали, били окна и выламывали двери.

В сети подчеркнули, якобы этой ночью от осложнений, связанных с коронавирусом, в областной инфекционке Запорожья умер родственник "дебоширов".

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Предполагается, что эта трагедия вызвала у его семьи такую импульсивную реакцию. Люди, которые атаковали здание, голосили и проклинали врачей.

Напомним: в начале июня в Запорожье родные умершего пациента набросились на медиков скорой помощи. Это случилось на улице Школьной, родственники мужчины устроили погоню за авто врачей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в Ривне мужчина выпал из окна квартиры на 7-м этаже на крыльцо подъезда, а потом на карету скорой помощи и ее водителя. Пострадавший скончался на месте трагического события.