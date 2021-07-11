В Киеве с моста Патона рванул фонтан. Видео ЧП

В воскресенье, 11 июля, на мосту имени Евгения Патона в Киеве прорвало трубу теплосети. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы. Видео, в частности, опубликовали несколько столичных Telegram-каналов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Столичные коммунальные службы заботятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находиться на воде", – прокомментировал "Киев оперативный".

Видео дня

В соцсетях очевидцы написали, что вода фонтанировала на мосту Патона примерно час. В то же время коммунальные службы о причинах аварии не сообщали.

Напомним: подобная авария на мосту Патона произошла 1 июля. В результате прорыва теплосети, которая расположена под коммуникациями опоры, была повреждена труба диаметром 600 мм. Вода так же полилась с высоты в Днепр.

В конце июня из-за прорыва трубы залило водой проезжую часть в Голосеевском районе столицы. В частности, авария произошла на пересечении улиц Михаила Ломоносова и Маричанскои.

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