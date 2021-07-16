Новости Украины: СНБО провела закрытое заседание, а в центре Киева ограбили греческого дипломата

Новым главой МВД назначен нардеп от "Слуги народа" Дениса Монастырского. В тот же день в Киеве на Крещатике ограбили греческого дипломата, а СНБО провела закрытое заседание.

Кроме того, 16 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:

В Верховной Раде поддержали назначение народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. Решение принято 271 голосом "за".

Бывшему председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу сервиса Государственной казначейской службы. В частности, он незаконно использовал ключ подписи платежных документов КСУ.

Видео дня

СНБО провела закрытое заседание. Оно прошло в Офисе президента на улице Банковой, хотя ранее предполагалось выехать на участок российско-украинской границы в Сумской области.

В Донецке прогремел мощный взрыв и возник пожар. Местные сначала предположили, что причиной стал газ, а затем стало известно, что горит хранилище с горючим.

В Аденском заливе в 38-градусную жару порта Джибути застряло судно с украинским. В результате погиб один моряк, не выдержав жары.

В Киеве ограбили греческого дипломата. Инцидент произошел в самом центре города, на улице Крещатик. Неизвестный похитил кошелек советника, в котором были деньги, а также документы дипломата.

В Киеве запретили снос здания "Цветы Украины" из-за нарушения неимущественных авторских прав архитектора здания. Юристы говорят, что такой случай в Украине впервые.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. 26-летняя одесситка и 34-летний парижанин сыграли свадьбу в швейцарском Ньоне.