Экс-главе КСУ Тупицкому предъявили новое подозрение: появились подробности

Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу сервиса Государственной казначейской службы. В частности, он незаконно использовал ключ подписи платежных документов КСУ.

По версии следствия, это привело к подделке информации, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook и на своем сайте.

Установлено, что Тупицкий по сговору с главным бухгалтером КСУ несанкционированно вмешался в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Госказначейство. В частности, при подписании электронных бухгалтерских документов. В итоге было искажено информацию об истинном их подписчика.

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"Экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к ней главному бухгалтеру. Также предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе", – информируют в ОГП.

В ведомстве добавили, что такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов с бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное.

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