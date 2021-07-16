Впервые в Украине: в Киеве запретили снос здания 'Цветы Украины' из-за нарушения авторских прав

В четверг, 15 июля, в Киеве Шевченковский районный суд запретил демонтировать дом павильона "Цветы Украины" в Киеве из-за нарушения неимущественных авторских прав архитектора здания. Юристы говорят, что такой случай в Украине впервые.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юридическая компания Axon Partners. Там отметили, что в процессе специалисты взялись представлять Николая Левчука, автора оригинального здания "Цветы Украины".

"Сегодня утром суд наше заявление удовлетворил. Насколько нам известно, это первый случай в истории украинского градостроительства, когда суд применил подобное обеспечения иска по делу о нарушении неимущественных авторских прав архитектора", – рассказали в компании.

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Кроме того, на достигнутом юристы останавливаться не собираются. В течение ближайших дней они подадут иск, в котором будут требовать сохранения первоначального архитектурного проекта и соблюдения прав архитектора Левчука, также просить выплатить компенсации за разрушенное здание.

Мы неоднократно писали, что в столице владелец модернистского павильона решил реконструировать его и уничтожить "девичий" виноград, который украшал дом более 30 лет. И акцентировали на том, что символ города нужно сохранить.

Как сообщал OBOZREVATEL 13 июля суд наложил арест на уникальное здание "Цветы Украины ". Это решение запретило проводить любые действия с этим сооружением, в частности демонтаж.