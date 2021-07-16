СНБО провел закрытое заседание: главные решения о санкциях, коронавирусе и олигархах

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание. Оно прошло в Офисе президента на улице Банковой, хотя ранее предполагалось выехать на участок украинско-российской границы в Сумской области.

Об итогах заседания рассказывает секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслируется в YouTube. На нем рассматривалось несколько вопросов, среди которых граница (тайно) и государственной политики в сфере гражданства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заседания СНБО

Ситуация на государственной границе (тайно).

Государственная политика в сфере гражданства.

Видео дня

Контроль государства над добычей полезных ископаемых.

Санкционный список, подготовленный Кабмином и СБУ.

Допуск вооруженных сил других стран на учения.

Вопрос олигархов. Будет запущена система мониторинга их деятельности.

Угроза из-за распространения новых штаммов коронавируса Дельта и Ламбда.

СНБО запустит "систему мониторинга деятельности олигархов". Госорганы должны подготовить ее до 7 сентября, когда во втором чтении будет рассматриваться закон об олигархах.

СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в санкционном списке США. Данилов их фамилии не озвучил, однако уточнил, что Совбез не накладывал санкции на Игоря Коломойского, Андрея Деркача и Александра Дубинского.

По предварительным результатам - 33% украинцев имеют иммунитет к коронавирусу, 38-40% – с иммунитетом после вакцинации.

"В Украине распространяются штаммы Дельта и Лямбда, поэтому Кабмин должен принять дополнительные меры реагирования на угрозу", - заявил секретарь СНБО.

Данилов сообщил об определении 137 видах сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем государства.

"Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии", - сказал он.

Он указал, что у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается.

"Все это этим решением будет браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система", - добавил Данилов.

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Напомним, это заседание должно было стать первым выездным. На нем планировалось рассмотреть вопросы именно конкретного региона, в котором оно бы проходило.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее при Совете нацбезопасности создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Ее участники будут нарабатывать решения для блокировки порталов, соцсетей и других интернет-ресурсов за распространение фейков и дезинформации.