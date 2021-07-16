СНБО провел закрытое заседание: главные решения о санкциях, коронавирусе и олигархах
Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание. Оно прошло в Офисе президента на улице Банковой, хотя ранее предполагалось выехать на участок украинско-российской границы в Сумской области.
Об итогах заседания рассказывает секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслируется в YouTube. На нем рассматривалось несколько вопросов, среди которых граница (тайно) и государственной политики в сфере гражданства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Главное из заседания СНБО
Ситуация на государственной границе (тайно).
Государственная политика в сфере гражданства.
Контроль государства над добычей полезных ископаемых.
Санкционный список, подготовленный Кабмином и СБУ.
Допуск вооруженных сил других стран на учения.
Вопрос олигархов. Будет запущена система мониторинга их деятельности.
Угроза из-за распространения новых штаммов коронавируса Дельта и Ламбда.
СНБО запустит "систему мониторинга деятельности олигархов". Госорганы должны подготовить ее до 7 сентября, когда во втором чтении будет рассматриваться закон об олигархах.О санкциях
СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в санкционном списке США. Данилов их фамилии не озвучил, однако уточнил, что Совбез не накладывал санкции на Игоря Коломойского, Андрея Деркача и Александра Дубинского.О коронавирусе
По предварительным результатам - 33% украинцев имеют иммунитет к коронавирусу, 38-40% – с иммунитетом после вакцинации.
"В Украине распространяются штаммы Дельта и Лямбда, поэтому Кабмин должен принять дополнительные меры реагирования на угрозу", - заявил секретарь СНБО.О недрах
Данилов сообщил об определении 137 видах сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем государства.
"Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии", - сказал он.
Он указал, что у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается.
"Все это этим решением будет браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система", - добавил Данилов.
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Напомним, это заседание должно было стать первым выездным. На нем планировалось рассмотреть вопросы именно конкретного региона, в котором оно бы проходило.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее при Совете нацбезопасности создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Ее участники будут нарабатывать решения для блокировки порталов, соцсетей и других интернет-ресурсов за распространение фейков и дезинформации.