Свитолина вышла замуж за Монфиса: опубликованы фото со свадьбы
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. 26-летняя одесситка и 34-летний парижанин сыграли свадьбу в швейцарском Ньоне.
Фото торжественной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан. Молодые люди выбрали для мероприятия фиолетово-белые наряды.
Напомним, что Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.
Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.
Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.
Отметим, что пара в начале нынешнего года объявила о расставании, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке. СМИ выяснили стоимость обручального кольца, подаренного Элине.
Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина озадачила своих фанатов фото без бюстгальтера.