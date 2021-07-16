Свитолина вышла замуж за Монфиса: опубликованы фото со свадьбы

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. 26-летняя одесситка и 34-летний парижанин сыграли свадьбу в швейцарском Ньоне.

Фото торжественной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан. Молодые люди выбрали для мероприятия фиолетово-белые наряды.

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Напомним, что Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.

Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.

Отметим, что пара в начале нынешнего года объявила о расставании, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке. СМИ выяснили стоимость обручального кольца, подаренного Элине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина озадачила своих фанатов фото без бюстгальтера.