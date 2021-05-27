Новости Украины: синоптики предупредили о грозах, а в Киев доставили новые партии вакцин

В Украину доставили вакцину Pfizer, закупленную за средства госбюджета, и препарат CoronaVac, а синоптики предупредили о грозах в самый теплый день мая.

Кроме того, 27 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета . Также было поставлено 500 тыс. доз CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Четверг, 27 мая, станет едва ли не самым теплым днем мая в Украине. Однако, несмотря на это, погода обещает быть дождливой и с грозами из-за атмосферного фронта циклона Nathan.