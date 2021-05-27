Новости Украины: синоптики предупредили о грозах, а в Киев доставили новые партии вакцин
В Украину доставили вакцину Pfizer, закупленную за средства госбюджета, и препарат CoronaVac, а синоптики предупредили о грозах в самый теплый день мая.
Кроме того, 27 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета. Также было поставлено 500 тыс. доз CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.
Четверг, 27 мая, станет едва ли не самым теплым днем мая в Украине. Однако, несмотря на это, погода обещает быть дождливой и с грозами из-за атмосферного фронта циклона Nathan.
Утром в четверг Украина эвакуировала 109 граждан из сектора Газа. Самолет приземлился в Киеве.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура расстроился, что не сможет покупать "свою любимую сгущенку", в случае возможных санкций против Беларуси.
В Ирпене Киевской области в частной клинике стоматологии 9-летней девочке Нике вырвали 12 молочных зубов. Сделали это, по словам мамы ребенка Надежды, без ее согласия и даже после просьбы подождать с удалением.