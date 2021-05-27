Новости Украины: синоптики предупредили о грозах, а в Киев доставили новые партии вакцин

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Вакцина от коронавируса Pfizer

В Украину доставили вакцину Pfizer, закупленную за средства госбюджета, и препарат CoronaVac, а синоптики предупредили о грозах в самый теплый день мая.

Кроме того, 27 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • В Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета. Также было поставлено 500 тыс. доз CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

  • Четверг, 27 мая, станет едва ли не самым теплым днем мая в Украине. Однако, несмотря на это, погода обещает быть дождливой и с грозами из-за атмосферного фронта циклона Nathan.

  • Утром в четверг Украина эвакуировала 109 граждан из сектора Газа. Самолет приземлился в Киеве.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура расстроился, что не сможет покупать "свою любимую сгущенку", в случае возможных санкций против Беларуси.

  • В Ирпене Киевской области в частной клинике стоматологии 9-летней девочке Нике вырвали 12 молочных зубов. Сделали это, по словам мамы ребенка Надежды, без ее согласия и даже после просьбы подождать с удалением.

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