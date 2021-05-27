В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из сектора Газа. Фото

Утром в четверг, 27 мая, Украина эвакуировала 109 граждан из сектора Газа. Самолет приземлился в Киеве.

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с возвращением на родину и подчеркнул, что украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались.

"Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях организации эвакуации украинцев из сектора Газы отечественное Министерство иностранных дел и дипломаты провели ряд непростых переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Также прекратились и обстрелы с обеих сторон. В ряде городов Израиля уже начали возвращаться к нормальной жизни, а военные сняли многие ограничения.