На Киевщине 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы: в частной клинике отрицают

В Ирпене Киевской области в частной клинике стоматологии 9-летней девочке Нике вырвали 12 молочных зубов. Сделали это, по словам мамы ребенка Надежды, без ее согласия и даже после просьбы подождать с удалением.

Как сообщается в сюжете ТСН, девочке начал болеть один зуб. Его обещали удалить безболезненно и под общим наркозом, а также посоветовали вырвать еще два.

Мама девочки поставила подпись на договоре, где графа о количестве зубов якобы не была заполнена.

Когда девочке проводили операцию, Надежде предложили удалить абсолютно все молочные зубы ребенка, на что она не дала разрешения и ушла, чтобы сделать звонок другому врачу. Позже она попросила остановить операцию, но было уже поздно. В итоге женщине выдали счет на 13 тыс. гривен.

Совладельцы клиники в свою очередь убеждают в обратном – мол, мама знала об удалении 12-ти зубов, а такая операция не является сложной и травматичной. По версии врачей, зубы были с кариесом и со временем они все равно бы мешали росту постоянных.

В другом медучреждении заявили, что без удаленных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубки не знают, куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И если там давления уже нет – они будут лезть куда угодно", – сказал стоматолог.

Врачи посоветовали женщине временно установить протезы ребенку. Параллельно семья наняла адвоката.

"Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок", – рассказал адвокат, специалист по медицинскому праву Кирилл Тарковский.

Если же и после клиника не признает вину, адвокаты будут подавать заявление в суд.

Как писал OBOZREVATEL: