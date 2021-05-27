"Слуга народа" расстроился, что не сможет покупать "любимую белорусскую сгущенку" из-за санкций

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура расстроился, что не сможет покупать "свою любимую сгущенку", в случае возможных санкций против Беларуси.

В эфире программы "Ток-шоу №1" 26 мая на телеканале "Украина 24" Качура заявил, что одна мысль об этом приводит его в ужас (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нардеп также оценил отказ от импорта продуктов и электроэнергии из Беларуси. По его словам, белорусские товары имеют очень высокое качество.

"Меня одна мысль о том, что я не смогу больше покупать свою любимую белорусскую сгущенку, приводит в ужас... По поводу того, что у нас в экономике наступит коллапс, все повысится… в первую очередь меня, конечно же, беспокоят продукты питания, потому что белорусские продукты очень имеют высокие стандарты", – сказал Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в июне Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Причиной стала вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair.