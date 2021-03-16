Новости Украины: школьников переведут на дистанционку, а украинцев ждет похолодание со снегом и дождями
Министерство образования рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение, а по прогнозам синоптиков весна в Украине будет со снегом и дождями.
Во вторник, 16 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Украине МОН посоветовало при необходимости продлить каникулы в школах. Речь идет о переводе на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов школ, учреждений профессионально-технического и высшего образования.
Во второй половине марта погода в Украине ожидается совсем не весенней, небольшие периоды потепления будут чередоваться с похолоданием. Существенное тепло наступит только в начале апреля, но и второй месяц весны, по прогнозам синоптиков, обещает быть нестабильным.
В курортном селе Счастливцево Херсонской области на Азовском море нашли мертвыми двух мужчин 40 и 49 лет. Их тела в доме для отдыхающих обнаружила мать одного из погибших. Убийцей оказался 28-летний уроженец Киева, 13 марта его задержали и сообщили ему о подозрении.
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.
Иммунолог объяснил, почему главный санитарный Врач Украины Виктор Ляшко заболел после прививки от коронавируса. По его словам, в этом нет ничего удивительного, поскольку вакцина должна предупреждать тяжелое течение болезни. Кроме того, прошло мало времени после инъекции.
Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое на Херсонщине 62-летний Николай В. держал в страхе односельчан, душил детей и показывал им гениталии. Местные жители обращались в полицию, однако там ничем не смогли помочь.