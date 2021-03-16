Новости Украины: школьников переведут на дистанционку, а украинцев ждет похолодание со снегом и дождями

Министерство образования рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение, а по прогнозам синоптиков весна в Украине будет со снегом и дождями.

Во вторник, 16 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Украине МОН посоветовало при необходимости продлить каникулы в школах. Речь идет о переводе на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов школ, учреждений профессионально-технического и высшего образования.

Во второй половине марта погода в Украине ожидается совсем не весенней, небольшие периоды потепления будут чередоваться с похолоданием. Существенное тепло наступит только в начале апреля, но и второй месяц весны, по прогнозам синоптиков, обещает быть нестабильным.