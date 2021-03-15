Украинский общественный и политический деятель, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером. Он оставил комментарий под соответствующим постом.

Так, в Facebook пользователи продолжают негодовать из-за этой ситуации, поэтому в комментариях они попросили посодействовать политика. Кулеба не стал медлить с ответом и заявил, что еще вчера обратился в Ген прокуратуру, МВД и киберполицию (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в своих stories, что они начали встречаться. Украинцы в соцcети возмутились таким поведением детей и не понимают, как родители вообще допускают подобное развитие событий. Некоторые комментаторы призвали лишить маму 8-летней Миланы родительских прав.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь и они сами разберутся".

Как сообщал OBOZREVATEL, вУкраине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева и 13-летнего блогера. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.