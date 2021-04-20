Новости Украины: ПриватБанк продадут частному собственнику, а в сети появились новые кадры с вечеринки Тищенко

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1 минута
982
Новости Украины 20 апреля

ПриватБанк продадут частному собственнику вместе с 18 миллионами клиентов, а нардеп Николай Тищенко устроил засекреченную вечеринку для своей жены Аллы Барановской в разгар пандемии коронавируса.

Во вторник, 20 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • У нардепа от "За майбутнє" Ярослава Дубневича, фигуранта расследования НАБУ, нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария.

  • На "нормандских" переговорах предложили провести заседание на линии фронта и экстренно собираться при гибели людей. Главным вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима "тишины" на востоке страны.

  • Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил о том, что он находится в поиске помощницы. Для начала он пообещал зарплату в четыре тысячи долларов в месяц.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в мире может стабилизироваться в ближайшие несколько месяцев при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

новости