Новости Украины: ПриватБанк продадут частному собственнику, а в сети появились новые кадры с вечеринки Тищенко

ПриватБанк продадут частному собственнику вместе с 18 миллионами клиентов, а нардеп Николай Тищенко устроил засекреченную вечеринку для своей жены Аллы Барановской в разгар пандемии коронавируса.

Во вторник, 20 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Киеве в пятизвездочном отеле Fairmont несмотря на локдаун состоялось празднование дня рождения Аллы Барановской , жены Николая Тищенко, нардепа от "Слуги народа".

ПриватБанк продадут частному собственнику уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.

У нардепа от "За майбутнє" Ярослава Дубневича, фигуранта расследования НАБУ, нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария.

На "нормандских" переговорах предложили провести заседание на линии фронта и экстренно собираться при гибели людей. Главным вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима "тишины" на востоке страны.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил о том, что он находится в поиске помощницы. Для начала он пообещал зарплату в четыре тысячи долларов в месяц.