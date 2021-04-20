Новости Украины: ПриватБанк продадут частному собственнику, а в сети появились новые кадры с вечеринки Тищенко
ПриватБанк продадут частному собственнику вместе с 18 миллионами клиентов, а нардеп Николай Тищенко устроил засекреченную вечеринку для своей жены Аллы Барановской в разгар пандемии коронавируса.
Во вторник, 20 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
ПриватБанк продадут частному собственнику уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.
В Киеве в пятизвездочном отеле Fairmont несмотря на локдаун состоялось празднование дня рождения Аллы Барановской, жены Николая Тищенко, нардепа от "Слуги народа".
У нардепа от "За майбутнє" Ярослава Дубневича, фигуранта расследования НАБУ, нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария.
На "нормандских" переговорах предложили провести заседание на линии фронта и экстренно собираться при гибели людей. Главным вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима "тишины" на востоке страны.
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил о том, что он находится в поиске помощницы. Для начала он пообещал зарплату в четыре тысячи долларов в месяц.
В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в мире может стабилизироваться в ближайшие несколько месяцев при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.