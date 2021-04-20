ПриватБанк продадут частному собственнику: когда, зачем и как скажется на украинцах

ПриватБанк продадут частному собственнику уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.

О том, как продажа банка может повлиять на украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стратегия развития банковского сектора утверждена еще в 2018-м. Еще при национализации в Кабмине заявляли, что "Приват" будут продавать и этой идеи придерживаются до сих пор. Суть такого решения объясняется желанием сократить долю государства в банковском рынке.

Сейчас в госсобственности находится два крупнейших банка. И если в Ощадбанк хотят привлечь международного инвестора, который будет совладельцем, то ПриватБанк хотят полностью продать.

"Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины – ПриватБанк. Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", – рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Здесь мнения расходятся. В Минфине и НБУ альтернативы не видят. Снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено также и в меморандуме с МВФ. В то же время вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии OBOZREVATEL заявил, что такой шаг не поддерживает.

"Мы – экономика переходного периода. У государства должен быть инструмент влияния на рынке. И административное влияние это плохо, оно приводит к дефициту. Правильно – использовать рыночные механизмы. Должен быть аграрный, сахарный фонды. Они должны выкидывать на рынок продукцию, чтобы снизить цены. Пусть частные банки конкурируют с государственными. Но тогда у государства будет инструмент влияния. Я, как потребитель, не вижу необходимости приватизироваться. Что изменится? Ничего. А с точки зрения интересов государства, потеряем инструмент влияния на финансовые рынки", – пояснил Непран.

Василий Невмержицкий, советник председателя правления Кредитвест банка, наоборот уверен: для здоровой конкуренции банк необходимо продать. Сейчас в руках государства находится чуть ли не половина рынка (крупнейшие банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк).

"С точки зрения здоровой конкуренции необходимо снижать долю государства в банковском секторе. Все, включая НБУ, признают, что она чрезмерна. При этом не так уж важно, кто именно является доминирующим акционером на рынке. Главное, что концентрация половины банковского сектора в одних руках противоречит принципам здоровой конкуренции", – уверен эксперт.

Переход банка из одних рук в другие должен произойти безболезненно. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться. Регулятор не допустит кардинальных изменений. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые собственники.

К тому же в НБУ уже заявили, что рассматривают в качестве покупателя европейские или американские банковские группы, которые придерживаются жестких правил поведения на рынке и дорожат своим именем.

"Это общемировой тренд. В этом контексте совершенно неважно, кто именно является акционером того или иного финучреждения. Все они подчиняются общим правилам для всех участников рынка, должны выполнять нормативы, проходит стресс-тестирование, утверждать стратегические планы и т. д.", – пояснил советник главы правления Кредитвест банка.

Гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене собственника. В то же время, вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала. В конце концов, это валюта, которая заходит в страну с целью покупки акций.

В условиях нескольких крупных судебных разбирательств, в которые вовлечен ПриватБанк, найти покупателя на него – крайне сложная задача. Следует понимать, что речь идет о миллиардах долларов. ПриватБанк – самый крупный, самый прибыльный банк страны. Это, с одной стороны, делает его самым желанным активом на рынке. А с другой – самым дорогим. Даже в глобальных масштабах такая сделка выглядит очень крупной.

При этом сам банк может быть вполне интересным активом – он даже в период сложной экономической ситуации ежеквартально показывает прибыл. Так, "Приват" по итогам первого квартала 2021 года получил 2,4 млрд грн прибыли. В январе-марте 2020 года прибыль банка составила 10,4 млрд грн.

Если, как и планируют в НБУ, судебные иски удастся урегулировать до конца 2021-го, уже в 2024-м "Приват" может стать полностью частным банком с новым иностранным владельцем. Это может стать одной из крупнейших приватизаций в истории страны.