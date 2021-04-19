Черновецкий начал искать помощницу, которая будет делать 'то же, что и жена', за $4 тыс. в месяц. Видео с требованиями

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий объявил о том, что он находится в поиске помощницы. Для начала он пообещал зарплату в четыре тысячи долларов в месяц.

Черновецкий отметил, что ему подойдут только гражданки Израиля или те, кто имеют право на работу в этой стране. Ролик был опубликован им в Facebook, он доступен только для жителей его региона. Для Украины же видео заблокировано (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Мне позарез нужен достойный человек, который бы обо мне заботился без всяких притязаний на его личную свободу. Я не ищу любовниц, никаких странностей никто от меня не дождется", – сказал экс-мэр столицы.

По словам Черновецкого, его помощник должен выполнять те обязанности, которые "делает жена в доме", и не бояться любой работы в его двухэтажном пентхаусе. В частности, нужно заниматься приготовлением пищи и уборкой, покупками, вести учет всех его дел.

"Никаких детей, никаких пожилых родственников, за которыми надо ухаживать, надо быть сосредоточенным на мне. Кому отдаю преимущество: иврит – обязательно, знание английского...иметь хорошую память и доброжелательную внешность", – такие требования к кандидату озвучил Черновецкий.

Он добавил, что ищет помощницу возрастом от 30 до 50 лет, у которой есть права на управление авто. Перед встречей с кандидаткой бывший глава Киева хочет познакомиться с ней в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Черновецкий выдал заявление, якобы в Украине, которую постепенно "разрушает национализм-фашизм", людей "убивали за русский язык".