На "нормандских" переговорах предложили провести заседание на линии фронта и экстренно собираться при гибели людей

На встрече советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Также они обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений и выдвинули предложение провести встречу на линии фронта.

Детали переговоров сообщила пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Telegram и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии "Интерфакс-Украина". Уточним: встреча состоялась в понедельник, 19 апреля, в режиме видеоконференции.

Главным вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима "тишины" на востоке страны.

"Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", – сказано в сообщении делегации в ТКГ.

Ожидается, что конкретные меры будут проработаны в подгруппе по безопасности ТКГ на заседании 20 апреля.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений, и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного", – рассказал в свою очередь Резников

По его словам, переговоры прошли "в режиме конструктивной рабочей атмосферы" и "без каких-либо особых или лишних эмоций".

"Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", – добавил министр.

В Офисе президента указали, что участие в видеоконференции принял руководитель ОП Андрей Ермак.

Во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращения политических советников лидеров "нормандской четверки" о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Советники призвали представителей ТКГ работать над механизмом координации реагирования на нарушения.

Ермак отметил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ, а также имеет много предложений по совершенствованию функционирования режима "тишины", например по более строгой ответственности за снайперские обстрелы.

Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого.

Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику во время следующего заседания.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 20 апреля.

Напомним, что предыдущее экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 7 апреля, продлилось 6 часов.