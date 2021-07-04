Новости Украины: вскрылась правда о спасении украинских рыбаков и детали задержания нардепа Брагара

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2 минуты
2,2 т.
Новости Украины: вскрылась правда о спасении украинских рыбаков и детали задержания нардепа Брагара

Появились подробности спасения украинских рыбаков в Черном море, подавших сигнал бедствия; Украину назвали самой несчастной страной в Европе; в Киеве остановили нардепа от "Слуги народа", который якобы находился в состоянии наркотического опьянения.

Также президент Владимир Зеленский посетил Одесскую область и заявил, что до конца 2023 года наша страна получит свой военный корвет; оккупированный Крым снова пострадал от проливных дождей; сборная Украины по футболу вернулась после выступления на чемпионате Европы-2020; а на Донбассе снова погиб военнослужащий ВСУ.

Подробнее о главных событиях в Украине за 4 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.

Видео дня

  • Сборная Украины по футболу после окончания выступления на чемпионате Европы-2020 прилетела на родину. Самолет с футболистам приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

  • Вооруженные формирования России на Донбассе 4 июля обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского огня погиб украинский защитник. Бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь по противнику.

УкраинаСкандалы вокруг "Слуги народа"Война на ДонбассеПартия Слуга народаГосударственная пограничная служба УкраиныВладимир ЗеленскийЕвгений Брагар