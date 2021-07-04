Новости Украины: вскрылась правда о спасении украинских рыбаков и детали задержания нардепа Брагара

Появились подробности спасения украинских рыбаков в Черном море, подавших сигнал бедствия; Украину назвали самой несчастной страной в Европе; в Киеве остановили нардепа от "Слуги народа", который якобы находился в состоянии наркотического опьянения.

Также президент Владимир Зеленский посетил Одесскую область и заявил, что до конца 2023 года наша страна получит свой военный корвет; оккупированный Крым снова пострадал от проливных дождей; сборная Украины по футболу вернулась после выступления на чемпионате Европы-2020; а на Донбассе снова погиб военнослужащий ВСУ.

Подробнее о главных событиях в Украине за 4 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.

Украинские рыбаки, находившиеся на судне "ОД-2592", подали сигнал бедствия. В России заявляли о немедленной реакции и помощи нашим гражданам, однако на самом деле представители РФ не участвовали в спасательной операции. Их доставили силами Госпогранслужбы Украины.

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Украина стала самой несчастливой страной в Европе согласно рейтингу Всемирного отчета о счастье (Global Happiness Levels 2021). Коэффициент счастья в нашей стране оценили в 4,9, тогда как средний по Европе – 6,4.

В Киеве патрульные из-за отсутствия освещения номерного знака остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Правоохранители заметили у водителя признаки наркотического или алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест. В свою очередь нардеп заявил, что от него требовали взятку и он подает в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом в Одесскую область, где принял участие в торжествах ко Дню военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он также анонсировал, что до конца 2023 года наша страна получит свой военный корвет.

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму снова прошли сильные дожди. Из-за этого из берегов вышли три местные реки – Бага, Бельбек и Коккозка, затопило несколько населенных пунктов, а также погиб один человек.