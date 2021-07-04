Зеленский в Одессе на День ВМС анонсировал построение украинского корвета. Фото и видео

В воскресенье, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. В Одессе он принял участие в торжествах ко Дню Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Его сопровождали премьер Денис Шмыгаль, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Во время мероприятия, которое транслировали на странице ОП в Facebook, глава государства сообщил, что до конца 2023 Украина получит собственный военный корвет.

Его строительство уже началось в Турции, а завершиться должно в Украине. Президент рассказал также и об активном сотрудничестве со США в сфере развития украинского флота. Так, наши судна сейчас проходят модернизацию в Америке, а в ближайшее время Украина также должна получить и скоростные боевые катера.

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Зеленский отметил, что силы национального флота вместе с другими войсками Украины сейчас являются опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира в стране.

"Особенно во времена российской агрессии боеспособные военно-морские силы являются одной из важнейших составляющих обороноспособности и безопасности Украины", – подчеркнул гарант.

Во время торжеств минутой молчания почтили память Героев, защитивших Родину ценой собственной жизни. Как сообщает "Думская", после этого Зеленский поднялся на борт патрульного катера "Славянск" и отправился в открытое море для возложения венков в честь погибших на воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Военно-Морских сил Украины 2021 выпадает на 4 июля. Это профессиональный праздник, согласно указу президента Петра Порошенко №331/2015 от 12 июня 2015 года, отмечается каждое первое воскресенье июля.