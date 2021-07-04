Зеленский в Одессе на День ВМС анонсировал построение украинского корвета. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Политика
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Зеленский в Одессе на День ВМС анонсировал построение украинского корвета. Фото и видео

В воскресенье, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. В Одессе он принял участие в торжествах ко Дню Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Его сопровождали премьер Денис Шмыгаль, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Во время мероприятия, которое транслировали на странице ОП в Facebook, глава государства сообщил, что до конца 2023 Украина получит собственный военный корвет.

Зеленский прибыл в Одессу в День ВМС.

Его строительство уже началось в Турции, а завершиться должно в Украине. Президент рассказал также и об активном сотрудничестве со США в сфере развития украинского флота. Так, наши судна сейчас проходят модернизацию в Америке, а в ближайшее время Украина также должна получить и скоростные боевые катера.

Видео дня

Зеленский отметил, что силы национального флота вместе с другими войсками Украины сейчас являются опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира в стране.

"Особенно во времена российской агрессии боеспособные военно-морские силы являются одной из важнейших составляющих обороноспособности и безопасности Украины", – подчеркнул гарант.

Президент анонсировал построение украинского корвета.

Во время торжеств минутой молчания почтили память Героев, защитивших Родину ценой собственной жизни. Как сообщает "Думская", после этого Зеленский поднялся на борт патрульного катера "Славянск" и отправился в открытое море для возложения венков в честь погибших на воду.

Зеленский отправился на катере в открытое море.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Военно-Морских сил Украины 2021 выпадает на 4 июля. Это профессиональный праздник, согласно указу президента Петра Порошенко №331/2015 от 12 июня 2015 года, отмечается каждое первое воскресенье июля.

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