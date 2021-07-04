Скандального нардепа-'слугу' Брагара задержали в Киеве: он хамил и обещал 'устроить' копам

В Киеве в субботу вечером, 3 июля, патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Копы заметили у водителя признаки наркотического или алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест.

Информированный источник OBOZREVATEL подтвердили факт задержания нардепа. Стало известно, что он согласился сдать анализы, результаты должны быть готовы через неделю.

Брагара отстранили от управления автомобилем на один день. При этом, по словам патрульных, политик и его помощник им угрожали, передают "Новини.LIVE".

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