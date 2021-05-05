Новости Украины: появился прогноз на резкий рост заболеваемости COVID-19, а в Днепре вывесили флаг со Сталиным
Появился прогноз, что отмена локдаунов и ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости коронавирусом, а в Днепре вывесили огромный флаг со Сталиным на крышу.
Кроме того, 4-5 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин выразил мнение, что отмена локдаунов и ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости коронавирусом.
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой.
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сообщила, что в стране начали фиксировать много обращений по поводу укусов клещей.
Куяльницкий лиман в Одесской области, на берегу которого работало девять санаториев, оказался под угрозой исчезновения из-за высыхания.
В Украине примерно 40% всего мяса, которое продается в супермаркетах, магазинах и на рынках не соответствует заявленному качеству. Сроки хранения нарушают, мясо замачивают в растворах на основе уксуса, размороженную продукцию выдают за свежую.