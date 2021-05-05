Куяльницкий лиман оказался под угрозой исчезновения. Фото

Куяльницкий лиман в Одесской области, на берегу которого работало девять санаториев, оказался под угрозой исчезновения из-за высыхания.

Двухлетняя засуха привела к резкому обмелению водоема, а это повлекло засоление лимана и угрожает сохранению качества уникальных рекреационных ресурсов – целебной рапы и лечебного ила и среде их воспроизведения, пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экологи все же надеются, что ситуацию с лиманом к лучшему изменит указ президента Украины "О создании национального природного парка "Куяльницкий", подписание которого ожидается в ближайшее время.

Отметим, что лиман расположен в трех километров к северо-западу от побережья Одесского залива Чёрного моря, и в восьми километров от центра Одессы. Площадь лимана – 56—60 км², длина – 28 км, наибольшая ширина – 3 км. Средняя глубина – около 1 м.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области высыхает Куяльницкий лиман с целебными грязями. Лиман мелеет просто каждый час. Соль, которая остается после испарения воды, сначала уничтожает лечебную грязь.