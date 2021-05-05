В Украине почти половина мяса на прилавках – фальсификат и просрочка: как выбрать качественный товар

В Украине примерно 40% всего мяса, которое продается в супермаркетах, магазинах и на рынках не соответствует заявленному качеству. Сроки хранения нарушают, мясо замачивают в растворах на основе уксуса, размороженную продукцию выдают за свежую.

О том, как нарушают правила продавцы мяса в Украине и что делать, чтобы не купить просрочку, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине около 40% мяса – некачественная продукция и фальсификат, говорит декан факультета пищевых технологий и управление качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко.

Самое распространенное – мясо хранят с нарушениями температурного режима, или превышают допустимые сроки. "Срок хранения мяса в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов составляет от 1 до 3 суток. Если мясо в вакууме, срок хранения может продлиться до 5 суток. Но никак не более", – говорит профессор Баль-Прилипко.

Встречается также и фальсификат, рассказала OBOZREVATEL эксперт по вопросам защиты прав потребителей "Споживча довира" Елена Куликова. По ее словам, в Украине фальсификат мяса сводится к тому, что при покупке один вид товара выдают за другой. Под видом свежего мяса продуют размороженную продукцию, а вместо балыка по его цене реализуют другие части туши.

"Когда мы говорим о выборе мяса, то настаиваем, что лучше его покупать в супермаркетах, – говорит эксперт, – Там тоже бывают нарушения, но все-таки супермаркеты несут ответственность за качество продукции: берут сырье официально у заводчика, имеют документы, подтверждающие качество и безопасность. Как правило, супермаркеты работают с большими хозяйствами и есть цепочка прослеживаемости. А у большого производителя, в свою очередь, есть репутационные риски. Рыночную же продукцию в нынешних условиях я ставлю под большое сомнение".

"К сожалению, рыночные лаборатории не имеют должного оборудования. Те, минимальные проверки, которые они производят, можно считать очень условными", – говорит Куликова.

Как определить, было ли мясо замороженным. Для этого, как рассказывает Баль-Прилипко, достаточно в рукавичке, салфеткой или через упаковку надавить на мясо пальцем. "Так, чтобы на нем осталась небольшая ямка. Если мясо сразу же вернется в прежнее положение и ямка выровняется, мясо свежее и не замораживалось. А если ямка останется, такая продукция должна вызывать вопросы", – говорит эксперт.

Несвежее мясо можно определить на запах. Даже если продукция вымачивалась в различных растворах, полностью перебить запах не удастся. Перед покупкой, говорят эксперты, мясо обязательно нужно понюхать. Если есть любые сторонние и неприятные запахи, его лучше не есть.

Как должно выглядеть мясо. Продукция на прилавке должно быть в меру сухим. Не заветренное, но и без жидкости в лотке. Если с мяса течет – значит его замораживали. "Касательно цвета, это от розового до темного красного с темным оттенком, зависимо от того, что это за мясо", – поясняет профессор.

"Не должно быть сверху белой пленки. Такие пленки – бактерии дрожжей", – советует декан.

Не стоит покупать мясо по акциям. Акционные предложения – это чаще всего продукция, срок хранения которой на исходе. Поэтому покупая мясо с большой скидкой, вы рискуете получить некачественную продукцию. Кроме того, хранить такое мясо дома не стоит: он может испортится уже на следующий день даже в холодильнике.

В Украине в период праздников и затяжных майских выходных спрос на мясо и мясную продукцию традиционно увеличивается. В этот период в супермаркетах, магазинах и на рынках увеличивают запасы, а после распродают по скидкам продукцию, срок хранения которой уже истекает. И чтобы не получить испорченную продукцию, в первую очередь проверять качество должны сами украинцы.