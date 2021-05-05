В Днепре неизвестные вывесили огромный флаг со Сталиным на крышу. Фото

В Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой.

Соответствующее фото опубликовал Игорь Куликовский на своей странице в Facebook. Флаг появился на улице Калиновой, вероятно, ко Дню победы (чтобы посмотреть, доскроллльте до конца страницы).

"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла ... зна... пра... Короче, хрень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договоренности 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми( зачеркнуто)) – уже не действуют", – написал днепрянин.

Известно, что флаг позже сняли с крыши после визита полиции. Об этом комментариях к фото сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства днепровского городского совета Руслан Мороз.

"Уже всё. Какой штраф? Это уголовная статья. Компетенция либо полиции либо СБУ", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива в очередной раз поделился видео, на котором появился в шапке с советской символикой.