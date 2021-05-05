Байден анонсировал важнейшую для Украины встречу с Путиным

Президент США Джо Байден во вторник, 4 мая, заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Так он ответил на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки в Европу в июне, передает "Интерфакс".

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", – сказал Байден.

На предстоящей встрече Байден собирается обсудить с Путиным "спектр вопросов" в двусторонних отношениях, который будет включать также тему Украины. Саммит планируют провести летом в третьей стране.

По мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Джо Байден еще 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным, призвал его "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.

В Кремле восприняли как тактическую победу звонок президента США и предложение о встрече с лидером РФ, которая якобы свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Москвой.