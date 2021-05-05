Байден анонсировал важнейшую для Украины встречу с Путиным
Президент США Джо Байден во вторник, 4 мая, заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Так он ответил на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки в Европу в июне, передает "Интерфакс".
"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", – сказал Байден.
На предстоящей встрече Байден собирается обсудить с Путиным "спектр вопросов" в двусторонних отношениях, который будет включать также тему Украины. Саммит планируют провести летом в третьей стране.
По мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Джо Байден еще 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным, призвал его "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.
В Кремле восприняли как тактическую победу звонок президента США и предложение о встрече с лидером РФ, которая якобы свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Москвой.
В столицах сразу трех стран, не являющихся членами НАТО, заявили о готовности стать платформой для проведения возможной встречи и переговоров Байдена и Путина.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что встреча президентов России и США может состояться в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов.