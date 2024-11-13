Когда снимался в 'Хатико', ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Американский актер Ричард Гир за 55 лет своей успешной карьеры успел появиться в самых кассовых лентах и стать любимцем аудитории по всему миру. Сыграв ключевые роли во многих проектах, среди которых "Красавица", "Офицер и джентльмен" и культовая драма "Хатико", где звезда снялся аж в 60, он решил кардинально изменить жизнь в старости.

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Как отмечает La Vanguardia, актер принял решение переехать из Коннектикута (США) в столицу Испании – Мадрид. На столь серьезные изменения в жизни знаменитость решился ради своей жены Алехандры Силвы.

Дело в том, что любимая женщина Ричарда Гира является уроженкой Испании. Из-за работы актера в течение длительного времени она проживала в Америке, поэтому на старости лет звезда "Хатико" решил доказать свою любовь и изменить место жительства.

Он продал свое имение в США за 10,75 миллионов долларов. На территории расположены два дома, один из которых – коттедж с тремя спальнями. Кроме того, на земельном участке есть большой бассейн, несколько садов и пруд с водопадом.

Новый дом Ричарда Гира и Алехандры Силвы не менее впечатляющий. Он расположен в зажиточном жилом районе Мадрида – Ла-Моралеха. Звездные супруги потратили около двух месяцев на полноценный ремонт. Особое внимание они уделили приватности, ведь вокруг поместья возвели четырехметровый забор, на котором размещены камеры наблюдения, контролируемые охранникам.

Что известно об избраннице Ричарда Гира

Алехандра Мария Сильва Гарсия-Бакеро – испанская публицистка и политический деятель. Пара впервые встретилась в 2014 году, когда Ричард Гир остановился в одной из гостиниц элитного курорта. Этот отдых оказался судьбоносным для актера, ведь владельцами заведения была семья его будущей супруги. Интересным совпадением является то, что в тот момент мужчина и женщина проходили процедуру развода со своими бывшими избранниками.

В 2018 году Ричард Гир и Алехандра Сильва связали себя узами брака на тихой и довольно интимной церемонии в Нью-Йорке.

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