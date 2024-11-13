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Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
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Когда снимался в 'Хатико', ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Американский актер Ричард Гир за 55 лет своей успешной карьеры успел появиться в самых кассовых лентах и стать любимцем аудитории по всему миру. Сыграв ключевые роли во многих проектах, среди которых "Красавица", "Офицер и джентльмен" и культовая драма "Хатико", где звезда снялся аж в 60, он решил кардинально изменить жизнь в старости.

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Как отмечает La Vanguardia, актер принял решение переехать из Коннектикута (США) в столицу Испании – Мадрид. На столь серьезные изменения в жизни знаменитость решился ради своей жены Алехандры Силвы.

Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Дело в том, что любимая женщина Ричарда Гира является уроженкой Испании. Из-за работы актера в течение длительного времени она проживала в Америке, поэтому на старости лет звезда "Хатико" решил доказать свою любовь и изменить место жительства.

Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Он продал свое имение в США за 10,75 миллионов долларов. На территории расположены два дома, один из которых – коттедж с тремя спальнями. Кроме того, на земельном участке есть большой бассейн, несколько садов и пруд с водопадом.

Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Новый дом Ричарда Гира и Алехандры Силвы не менее впечатляющий. Он расположен в зажиточном жилом районе Мадрида – Ла-Моралеха. Звездные супруги потратили около двух месяцев на полноценный ремонт. Особое внимание они уделили приватности, ведь вокруг поместья возвели четырехметровый забор, на котором размещены камеры наблюдения, контролируемые охранникам.

Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

Что известно об избраннице Ричарда Гира

Алехандра Мария Сильва Гарсия-Бакеро – испанская публицистка и политический деятель. Пара впервые встретилась в 2014 году, когда Ричард Гир остановился в одной из гостиниц элитного курорта. Этот отдых оказался судьбоносным для актера, ведь владельцами заведения была семья его будущей супруги. Интересным совпадением является то, что в тот момент мужчина и женщина проходили процедуру развода со своими бывшими избранниками.

Когда снимался в "Хатико", ему было 60: как сейчас живет Ричард Гир и почему на старости лет актер переезжает в Мадрид

В 2018 году Ричард Гир и Алехандра Сильва связали себя узами брака на тихой и довольно интимной церемонии в Нью-Йорке.

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