Новости Украины: появились новые "пленки Медведчука-Суркова", а подозреваемого в убийстве Маши Борисовой арестовали

Издание OBOZREVATEL опубликовало продолжение "пленок Медведчука-Суркова", а полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины.

В понедельник, 15 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В селе Счастливое Херсонской области задержали подозреваемого по резонансному делу Маши Борисовой . Вероятным убийцей ребенка назван 62-летний Николай В. , о причастности которого говорит экспертиза ДНК. Суд арестовал мужчину сроком на два месяца без права внесения залога.

Наше издание обнародовало новую аудиозапись разговоров , голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова . Собеседники обсуждали, в частности, коррупционные схемы, Минские соглашения и особый статус Донбасса.

Привитый от коронавируса главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заразился COVID-19. Он пояснил это тем, что первая доза вакцины дает 76-процентную защиту на 22-90 день, а его симптомы появились на 13-й день после укола.

Стало известно о смерти 45-летнего бойца ООС Дмитрия Бухтиярова, отца двух детей. Он погиб 13 марта во время выполнения служебных обязанностей.

Некоторые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию, приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. Из-за инцидентов, связанных с применением препарата, назначено внеочередное заседание Комитета по безопасности регулятора ЕС, а также совещание ВОЗ.