Стало известно о гибели воина ВСУ на Донбассе: у Героя остались двое детей. Фото

13 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС Дмитрий Бухтияров.

Об этом сообщила пресс-служба Кременского городского совета Луганской области на странице в Facebook в понедельник, 15 марта. Обстоятельства смерти украинца не уточняются.

Известно, что Бухтияров был жителем Кременной. Он с 2015 года проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных сил Украины.

У воина ВСУ остались жена, двое детей и родители. Церемония прощания с ним запланирована на 16 марта в Доме культуры в городе Кременная.

"Мужчина отличался смелостью, упорством, обладал обостренным чувством справедливости, любви к родной земле", – говорится в сообщении.

В горсовете также поделились фотографией умершего украинского военнослужащего.

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