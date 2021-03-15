Стало известно о гибели воина ВСУ на Донбассе: у Героя остались двое детей. Фото
13 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС Дмитрий Бухтияров.
Об этом сообщила пресс-служба Кременского городского совета Луганской области на странице в Facebook в понедельник, 15 марта. Обстоятельства смерти украинца не уточняются.
Известно, что Бухтияров был жителем Кременной. Он с 2015 года проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных сил Украины.
У воина ВСУ остались жена, двое детей и родители. Церемония прощания с ним запланирована на 16 марта в Доме культуры в городе Кременная.
"Мужчина отличался смелостью, упорством, обладал обостренным чувством справедливости, любви к родной земле", – говорится в сообщении.
В горсовете также поделились фотографией умершего украинского военнослужащего.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 марта режим прекращения огня на Донбассе был нарушен 13 раз,защитник Украины получил пулевое ранение.
За 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз сорвали перемирие на Донбассе. В частности, противник сбросил гранатометные выстрелы над позициями ВСУ с квадрокоптера.
12 марта в зоне ООС вражеский снайпер убил 30-летнего воина Вооруженных сил Украины Александра Пекура. Герой был родом из Киевской области.