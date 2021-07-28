Новости Украины: на Прикарпатье разбился легендарный пилот, а Кабмин изменил правила въезда

На Прикарпатье в авиакатастрофе погиб легендарный летчик и его трое пассажиров; во избежание инфицирования штаммом Дельта правительство ввело ограничения на пересечения границы; наша страна до конца года получит 47 млн доз вакцин от коронавируса.

Также в стране зафиксировано уже 17 случаев заражения штаммом Дельта; бывший представитель Госдепа США рассказал, как президент РФ использует слабости Запада; в Киеве появился "охотник" с кислотой, жертвами которого стали уже два человека; а Кабмин решил помочь Литве с колючей проволокой.

Подробнее о главных событиях в Украине и вокруг нее за 28 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.

В селе Шепаровцы на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.

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В Украине ввели перечень новых ограничений относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране штамма коронавируса Дельта, если кто инфицируется за ее пределами. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных или больных лиц и не только.

Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от коронавируса различных производителей. Этого хватит, чтобы провести полную вакцинацию большинства взрослого населения страны.

Также в нашей стране возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Теперь инфицированы 17 человек.

Американский дипломат и бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, как президент РФ Владимир Путин использует слабости Запада для достижения своих целей. В частности, дипломат вспомнил о войне на Донбассе, которую развязал Кремль, оккупации Крыма и бездействии Штатов перед российской агрессией.