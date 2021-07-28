Новости Украины: на Прикарпатье разбился легендарный пилот, а Кабмин изменил правила въезда
На Прикарпатье в авиакатастрофе погиб легендарный летчик и его трое пассажиров; во избежание инфицирования штаммом Дельта правительство ввело ограничения на пересечения границы; наша страна до конца года получит 47 млн доз вакцин от коронавируса.
Также в стране зафиксировано уже 17 случаев заражения штаммом Дельта; бывший представитель Госдепа США рассказал, как президент РФ использует слабости Запада; в Киеве появился "охотник" с кислотой, жертвами которого стали уже два человека; а Кабмин решил помочь Литве с колючей проволокой.
Подробнее о главных событиях в Украине и вокруг нее за 28 июля читайте в подборке OBOZREVATEL.
В селе Шепаровцы на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.
В Украине ввели перечень новых ограничений относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране штамма коронавируса Дельта, если кто инфицируется за ее пределами. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных или больных лиц и не только.
Украина до конца 2021 года получит 47 млн вакцин от коронавируса различных производителей. Этого хватит, чтобы провести полную вакцинацию большинства взрослого населения страны.
Также в нашей стране возросло количество случаев заражения штаммом Дельта – "индийским" вариантом коронавируса. Теперь инфицированы 17 человек.
Американский дипломат и бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, как президент РФ Владимир Путин использует слабости Запада для достижения своих целей. В частности, дипломат вспомнил о войне на Донбассе, которую развязал Кремль, оккупации Крыма и бездействии Штатов перед российской агрессией.
В Святошинском районе Киева преступник напал на прохожих и облил их химическим веществом. Это произошло 27 июля на ул. Клавдиевской. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, около 10:00 пара местных жителей вышла из подъезда дома в ЖК Грюнвальд, где арендуют квартиру. Когда дошли до торца, к ним подскочил неизвестный мужчина в маске-балаклаве и облил жидкостью.
Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки как гуманитарной помощи. Она понадобилась стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.