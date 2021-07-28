Кабмин предоставил Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки

Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки как гуманитарной помощи. Она понадобилась стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.

Об этом на своей странице в Facebook в среду, 28 июля, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Отметим, что такая ситуация в Литве возникла в связи с политикой незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Последний, как написал глава МИД Украины, "решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя... провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси".

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Страна заявила, что на ее территорию массово хлынули мигранты. Только с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе поймали 2 839 человек, которые пытались незаконно въехать в Литву. Указанная цифра в 35 раз превышает соответствующий показатель 2020 года.

В итоге Литва столкнулась с нехваткой колючей проволоки для установки дополнительных ограждений.

Кулеба признал, что не помнит, чтобы колючая проволока предоставлялась в качестве гумпомощи, но этого "требует реальность".

"Символично, что это произошло именно в первую годовщину основания Люблинского треугольника. Мы с Литвой союзники и друзья не на словах, а в реальных делах. Мы всегда будем стоять рядом друг с другом в успехах и сложных ситуациях", – написал министр.

Он также поделился совместной фотографией с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. На снимке запечатлено, как чиновники наблюдают за установлением колючей проволоки на границе через экран ноутбука.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 2 июля Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии объявила экстремальную ситуацию на государственном уровне. Власти заявили, что прилагают все усилия, чтобы Литва не стала транзитной зоной для перемещения десятков тысяч нелегальных беженцев в Европейский Союз.

В районе Друскининкской заставы, где с начала года задерживали больше всего нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, уже установили колючие ограждения.